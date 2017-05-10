В соцсетях сообщили о засыпке дорожной ямы осколками памятника героям войны

Следователи в Омской области организовали проверку в связи с сообщениями о том, что в поселке Кормиловка дорожная яма засыпана осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Будут проверены опубликованные сведения, установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка», — отмечается в сообщении.

Областная прокуратура, пишет «Омск.Медиа», установила, что осенью 2016 года муниципальные власти ремонтировали мемориал. Плиты с фамилиями погибших бойцов были заменены на новые, а старые переданы на хранение предприятию «Жилищник».

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению органами местного самоуправления законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества, а также об охране памятников истории и культуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в надзорном ведомстве.

Как сообщает «12-й канал», по словам первого замглавы Кормиловского района Евгения Маловичко, после появления в интернете фотографии, местные власти выехали на место, но ничего там не обнаружили. Он добавил, что это «явная провокация, так как табличку использовали для того, чтобы сфотографировать, после чего она исчезла». «В 2016 году мы начали ремонт памятника, в сентябре сняли плиты с фамилиями погибших бойцов и вывезли на хранение в МУП "Жилищник". Сейчас там проводим ревизию, возможно, одна из табличек была украдена. Мы подали заявление в полицию по факту хищения», — подчеркнул чиновник.

9 мая в нескольких группах во «ВКонтакте» (Омск Live, Откровенности Кормиловки) появились кадры с фрагментами таблички на дороге среди других камней. «Знаете ли вы, что табличками с именами погибших в Кормиловке (ул. Калинина) засыпали ямы на дорогах», — подписал снимки и видео автор поста.