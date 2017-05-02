Попавший в ДТП из-за ямы севастополец отсудил у властей полмиллиона

Житель Севастополя, попавший в аварию из-за дорожной ямы, отсудил у городских властей 487 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, ответчик — управление по эксплуатации городского хозяйства — оплатит инициированные истцом экспертизы на сумму 33 тысячи рублей.

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ДТП произошло на Индустриальной улице в Севастополе. Автомобиль истца попал в дорожную яму, в результате чего лопнула покрышка. Водитель не справился с управлением, врезавшись в дерево. Мужчина получил перелом сустава.

В марте в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за частичного разрушения трассы Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, передавал «Интерфакс». В результате схода оползня просел 350-метровый участок на 54-55-м километре дороги. На срочный ремонт было выделено 70 миллионов рублей из резервного фонда.

По данным ТАСС, финансирование ремонта дорог в Севастополе в этом году увеличится в 1,3 раза — до 1,7 миллиарда рублей. Капремонтом будет охвачено 28 километров дорожного покрытия, заявлял врио губернатора Дмитрий Овсянников.