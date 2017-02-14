Для жалоб на дорожные ямы создадут мобильное приложение

Приложение для мобильных устройств для жалоб на качество дорог разработают для проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Об этом сообщил эксперт проекта Дмитрий Цопов, передает ТАСС во вторник, 14 февраля.

По его словам, сейчас приложение находится в активной стадии разработки. Оно позволит «заявлять о таких проблемах, как провалившийся люк или решетка ливнестока, яма на дороге, стершаяся разметка», а также сообщать о скрытых за листвой деревьев дорожных знаках или неработающих светофорах, отметил Цопов.

Как подчеркнул координатор программы, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, «проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики», сообщается на сайте ОНФ.

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Он отметил, что первоначально запускается сайт, на котором люди могут отмечать плохие дороги в своем регионе и голосовать за них. После сбора информации от россиян планируется встречаться с местными органами власти и добиваться ремонта дорог согласно народным рейтингам.

Васильев добавил, что проект будет реализовываться в несколько этапов. В частности, сначала пройдет предварительное голосование, а потом — итоговое.

В июле 2016 года центр Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза» называл самые аварийно-опасные дороги России. Согласно рейтингу, первое место занимал участок Южного шоссе в Тольятти, второе — 246-й километр автодороги М-2 «Крым» в Тульской области. На третьей позиции был 178-й километр трассы М-5 «Урал» в Рязанской области.