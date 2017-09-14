Яму на омской дороге засыпали картошкой

Неизвестные залатали дорожную яму в Омске картошкой. Фотография выбоины на улице 50-летия Октября была опубликована в сообществе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Автор поста не указывает, кто именно насыпал овощи на дорогу — разгневанные плохим покрытием автолюбители или дорожные рабочие.

Журналисты издания «БК55», отправившись по указанному адресу, не обнаружили картофельной «заплатки». Они предположили, что овощи уже раздавили колесами или выбили из ямы.

В апреле 2016 года жительница Омска во время прямой линии президента России Владимира Путина пожаловалась главе государства на состояние городских дорог. Через месяц начался первый за 10 лет капитальный ремонт транспортной сети. Еще через месяц в СМИ появилась информация о частных фирмах, продающих снятое с этих улиц покрытие.