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Уральские бабушки скинулись и отремонтировали дорогу в своей деревне

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Пожилые жительницы деревни Средний Бугалыш Красноуфимского округа Свердловской области скинулись по 500 рублей на грузовик с щебнем и самостоятельно отремонтировали улицу Заречная. Об этом пишет «Комсомольская правда на Урале» во вторник, 29 августа.

В подтверждение сделанному, в соцсетях, по данным издания, появились снимки бабушек с лопатами и помогавших им мужчин, а также дороги с огромными промоинами. Однако после звонка журналиста в администрацию Красноуфимского района фотографии удалили.

«В июле 2017 года дорога находилась в удовлетворительном состоянии, с учетом повышенного количества выпавших осадков», — заявили чиновники. По их словам, деньги на ремонт дорог в Среднем Бугалыше и окрестностях этой деревни выделялись в 2016 году. В нынешнем году бюджетных средств на это не нашли.

14 июля жители Саратова рассказали о ямах в асфальте на улице Техническая, которые заполнили гипсовыми фигурками котов и присыпали сверху песком. По словам очевидцев, подобным образом дорогу ремонтировали и в прошлом году. В мэрии этот случай назвали проявлением креативности горожан и обещали починить дорогу как должно.

В мае сообщалось, что мэр Владимира Ольга Деева на встрече с жителями объяснила плохое состояние дорог в городе тем, что земля отторгает асфальт.

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