Телеведущий выругался в прямом эфире и расстроился

Американский ведущий Ник Брайант (Nick Bryant) нецензурно выругался во время новостного выпуска на радиостанции BBC Radio 4. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает The Independent.

В материале издания утверждается, что во время эфира Брайант зачитывал заявление, сделанное президентом США Дональдом Трампом в ходе закрытой встречи в Овальном кабинете Белого дома. В частности, на глаза журналисту попалась фраза «сраная дыра» (shithole) — ей республиканец обозначил страны, из которых в Америку прибывают мигранты.

По словам самого Брайанта, он даже представить не мог, что когда-нибудь произнесет подобную фразу во время прямого эфира. «В последнее время они стали появляться в новостях все чаще», — посетовал он в Twitter.

11 января Трамп пожаловался на заполонивших территорию США мигрантов. «Почему мы принимаем всех этих людей из сраных дыр? Зачем нам выходцы из Гаити или стран Африки? США должны принимать людей из стран вроде Норвегии», — сказал американский президент.

В ответ на слова республиканца правительство Республики Гаити потребовало объяснений от Вашингтона. Посол Гаити в США Поль Альтидор заявил, что заключения Трампа «основаны на клише и стереотипах, а не на реальных фактах».

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