Гаити отказалась считать себя «сраной дырой»

Правительство Республики Гаити резко осуждает комментарии президента США Дональда Трампа о беженцах «из сраных дыр» и требует объяснений от американской стороны. Об этом телеканалу NBC заявил посол Гаити в США Поль Альтидор.

Альтидор заявил, что заключения Трампа «основаны на клише и стереотипах, а не на реальных фактах». «Либо президента США дезинформировали, либо он плохо образован», — добавил он.

Посол также подчеркнул, что слова американского лидера прозвучали в не очень удачный момент, так как в эти дни на Гаити вспоминают мощное землетрясение 2010 года, повлекшее гибель более 200 тысяч граждан.

Ранее 12 января сообщалось, что Трамп выразил недовольство тем, что американские политики стремятся принимать иммигрантов из неблагополучных стран: Гаити и государств Африки. Он назвал их «сраными дырами».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!