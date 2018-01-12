Трамп отменил поездку в Лондон из-за плохого здания посольства США

Президент США Дональд Трамп отказался ехать в Великобританию с официальным визитом. В феврале он должен был поучаствовать в открытии нового посольства в Лондоне. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает The Independent.

В своем аккаунте в Twitter он написал, что не одобряет решение администрации бывшего президента США Барака Обамы продать отлично расположенное старое здание «за гроши» и купить новое. «Плохая сделка. Хотели, чтобы я разрезал красную ленту — нет!» — написал он.

В 2008 году, до того как Обама официально стал президентом США, было принято решение перенести посольство из района «маленькая Америка» на Гросвенор-сквер на южный берег реки Темза.

В прошлом месяце лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал своих соратников дать Трампу четко знать, что его не ждут в Соединенном Королевстве. Это привело к тому, что изначальная программа, которая подразумевала встречу Трампа с королевой, была изменена на менее престижный рабочий визит.

Президент Соединенных Штатов в конце февраля должен был встретиться c главой британского правительства Терезой Мэй, а также поучаствовать в церемонии открытия нового здания посольства США.

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