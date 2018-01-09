Трамп забыл слова гимна США

Президента США Дональда Трампа заподозрили в том, что он не знает слов национального гимна. BBC News публикует видео, на котором президент поет, но не попадает в слова куплета.

BBC News

Во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте Дональд Трамп держит правую руку на сердце и исполняет гимн «Знамя, усыпанное звездами». На видеозаписи глава государства запинается и невпопад двигает губами, пока хор поет.

Белый дом не прокомментировал произошедшее.

Как отмечает ТАСС, в сентябре 2017 года Дональд Трамп выступил с критикой игроков американского футбола, которые отказываются исполнять гимн США стоя, выступая таким образом против расизма в спорте. Президент призвал спортсменов «проявлять солидарность по отношению к национальному гимну».

За несколько часов до прибытия в Атланту Трамп написал в своем Twitter: «Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн».

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