Трампа заподозрили в неумении читать

Сторонники конспирологических теорий заподозрили президента США Дональда Трампа в неумении читать, сообщает indy100.

Трамп дал повод для этого во время недавнего выступления в Южной Корее, где он находится с официальным визитом. Перед глазами у Трампа, произносившего тост, был текст, однако фраза, произнесенная президентом, в итоге получилась довольно неуклюжей и бессмысленной, пишет издание.

«Вместе наши народы напоминают миру о безграничных возможностях обществ, выбирающих свободу вместо тирании, обществ, устанавливающих свободу. И мы освободимся, и мы пожертвуем, и мы будем надеяться, и мы сделаем все прекрасным, особенно стремления вашего народа», — сказал глава государства.

В качестве других доказательств того, что у президента проблемы с чтением, они приводят твиты американского лидера с орфографическими ошибками, которые он зачастую впоследствии удаляет, а также тот факт, что он отдает предпочтение просмотру телевизионных программ вместо чтения книг.

В конце мая в Twitter президента США появилось незаконченное сообщение, в котором глава государства изобрел новое слово — covfefe, которого нет в английском языке.

«Как низко опустился президент Обама, раз он начал tapp (имелось ввиду слово tap, речь идет о прослушке телефона — прим. «Ленты.ру»]», — написал Трамп в марте.