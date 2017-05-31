Недописанный твит Трампа с опечатками связали с русскими и атомной бомбой

В сети активно обсуждают твит президента США Дональда Трампа, в котором содержится недописанная фраза с опечатками.

Общественность позабавило слово covfefe: его нет в английском языке, и президент, вероятно, хотел использовать слово coverage (освещение в прессе), но опечатался. В сети выяснили, что Трамп, должно быть, не дописал фразу «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...» (Despite the constant negative press coverage), но опечатка все равно стала причиной появления многочисленных шуток.

В Twitter многие решили, что загадочное слово имеет российское происхождение, и начали гадать, какой «знак русским» подал американский лидер.

«СМИ отчаянно вбивают Covfefe в Google Переводчик, чтобы узнать значение слова на русском»

На картинке: Covfefe якобы переводится на русский как «Я ухожу в отставку»

Некоторые посчитали, что процессы создания нового слова от Трампа и незатейливой песни японского исполнителя Пико-Таро о том, как он соединяет ручку, яблоко, ананас и еще одну ручку в Pen-Pineapple-Apple-Pen (PPAP), схожи.

Слово уже появилось в словаре сленга Urban Dictionary: по мнению авторов статьи, covfefe — слово, которое появляется при попытке напечатать coverage слишком короткими руками.

«Я: что это за слово и почему все пишут о нем?! (захожу в Urban Dictionary). А, теперь понятно».

Другим показалось, что выдуманное слово может быть кодом для запуска атомной ракеты.

«О, значит, «атомное» кодовое слово — Covfefe. Будем знать»

Публикация Трампа с опечаткой до сих пор доступна в его микроблоге и набрала уже почти 127 тысяч ретвитов и более 160 тысяч лайков.