ООН посчитала Трампа расистом

Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций назвал высказывание президента США Дональда Трампа об иммигрантах из «сраных дыр» расистским и ксенофобскими. Об этом сообщает Reuters.

Спикер комитета по правам человека ООН в Женеве Руперт Колвилл, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, заявил: «Это шокирующие и позорные слова из уст президента Соединенных Штатов Америки. Я не могу сказать о нем ничего другого, кроме "расист"». Он добавил: «Это открывает дверь в худшее в человеческом обществе, оправдывает и поощряет расизм и ксенофобию, которые, возможно, разрушат жизни многих людей».

Колвилл также напомнил, что Трамп недостаточно четко осудил антисемитские и расистские действия белых супрематистов во время акции в городе Шарлотсвилл в прошлом августе. Тогда погиб один человек.

11 января Трамп на закрытой встрече с законотворцами в Овальном кабинете Белого дома сказал, что США не должны принимать мигрантов и «сраных дыр», имея в виду Гаити и страны Африки.

В декабре прошлого года представитель Совета по исламо-американским отношениям Ибрагим Хупер заявил, что «при Трампе белые шовинисты подняли головы». Тогда США приняли решение запретить гражданам шести мусульманских стран въезд в страну.

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