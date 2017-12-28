Мусульмане разглядели подъем расистов в США при Трампе

При президенте США Дональде Трампе уровень исламофобии превысил существовавший после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом газете The Independent сказал представитель Совета по исламо-американским отношениям Ибрагим Хупер.

По его словам, многие последователи Пророка боятся демонстрировать в США приверженность исламской вере. Например, женщины опасаются выходить на улицу в платках.

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Хупер считает, что «при Трампе белые шовинисты подняли головы».

В начале декабря Верховный суд США поддержал запрет Трампа на въезд в страну граждан шести государств, в которых проживает преимущественно мусульманское население. Согласно указу главы государства, на 90 дней приостанавливается въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, у которых нет семейных или деловых связей в США.

В середине августа в американском городе Шарлотсвилль начались беспорядки. Неонацисты, альтернативные правые и сторонники расового превосходства белых устроили массовую драку с антифашистами и другими «леваками», положив начало волне насилия.

Поводом для столкновений стало желание левых активистов снести памятники генералам и солдатам Конфедеративных Штатов Америки. Монументы, как считают они, оскорбляют чувства афроамериканцев и пропагандируют идеи рабства и нетерпимости. Правые с ними не согласны: они полагают, что памятники — ценное наследие прошлого, а не политический инструмент современности.

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