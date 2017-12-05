Трампу разрешили не пускать мусульман в США

Верховный суд США поддержал запрет американского президента Дональда Трампа на въезд в страну граждан шести государств, в которых проживает преимущественно мусульманское население. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает BBC News. Отмечается, что это уже третья версия директивы, подписанной хозяином Белого дома с момента вступления в должность.

Материалы по теме Пацан сказал, пацан не сделал Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы

Согласно указу главы государства, на 90 дней приостанавливается въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, у которых нет семейных или деловых связей в США.

В новой версии ограничения накладываются также на прибывающих из Северной Кореи и на некоторых членов правительства Венесуэлы.

Семь из девяти членов Верховного суда отменили решение судов низших инстанций по поводу президентского указа. Судьи низших инстанций ранее приостанавливали действие указа Трампа, считая его антимусульманским.

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. 25 января этого года он подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.

Через два дня американский лидер подписал указ об ужесточении иммиграционной политики, действие которого распространяется на граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением.