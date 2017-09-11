Верховный суд США приостановил судебный запрет по иммиграционному указу Трампа

Верховный суд США в понедельник, 11 сентября, временно приостановил действие ограничительных мер, установленных судом низшей инстанции в отношении указа президента Дональда Трампа, запрещающего большинству беженцев въезжать в страну. Об этом сообщает Reuters.

Решение принял судья Энтони Кеннеди, отреагировав на ходатайство Минюста, частично оспорившего решение Девятого окружного апелляционного суда США в Сан-Франциско. Согласно этому вердикту, беженцы со всего мира имели бы право въезда в страну в случае получения официального приглашения от агентства, отвечающего за переселение.

Без вмешательства судьи Верховного суда вердикт апелляционного суда вступил бы в силу во вторник, 12 сентября. Решение Кеннеди предоставляет возможность рассмотреть в Верховном суде вопрос об удовлетворении запроса администрации Трампа на протяжении всего срока, отведенного на эту процедуру.

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При этом Белый дом не просил суд отложить отдельную часть решения нижестоящего суда, которая выводила бабушек, дедушек, дядь, теть и двоюродных братьев лиц, законно проживающих на территории США, из-под действия запрета Трампа на въезд в страну людей из шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. 25 января он подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета США, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.

27 января Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики, действие которого распространяется на граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснутся граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

5 сентября Трамп решил отменить порядок, предоставляющий право въехавшим в детском возрасте в США нелегалам получить вид на жительство.