Раскрыта связь между вегетарианством и расизмом

Расисты, в частности, сторонники превосходства белой расы имеют склонность в вегетарианству и веганству. Об этом сообщает VICE News.

К исследованию журналистов подвигло большое количество отказавшихся от мяса американских нацистов. Этот феномен объясняется идеологией «крови и почвы», которая присуща движению. Она была популяризирована начальником Главного управления СС по вопросам расы и поселения Рихардом Дарре, который также занимал пост министра продовольствия, в 1930-е годы.

Он считал, что для немцев крайне важно расовое наследство («кровь») и связь с землей («почва»). Именно фразу «кровь и почва» выкрикивали белые националисты во время погромов в американском Шарлотсвилле. Они романтизируют связь людей с природой и населяющими ее организмами, и для них вегетарианство — способ показать свое расовое превосходство.

В НСДАП, правящей партии нацистской Германии, было свое крыло «зеленых» — они выступали за защиту природы, производство органических продуктов и за охрану лесов и животных. Ультраправые защитники природы возникли, например, и в Австралии после Второй мировой войны.

То есть, резюмируют журналисты со ссылкой на многочисленные неонацистские веб-сайты и каналы, для расиста вегетарианство — осознанный этический выбор, соответствующий образу не хилого слабака-пацифиста, а могучего арийского воина.