На Урале годовалая дочь вегетарианцев попала в больницу с истощением

В Екатеринбурге в больницу с сильным истощением попала годовалая дочь родителей-вегетарианцев. Об этом передает «Комсомольская правда на Урале» в понедельник, 7 августа.

«Девочка поступила с отеками тела и слабостью, — рассказали изданию в Горздраве. — Малышка себя плохо чувствовала. Сейчас с ней рядом находится отец».

По мнению врачей, у ребенка белковое голодание или инфекционное заболевание, которое привело к резкому снижению уровня гемоглобина. Произошедшим заинтересовались органы опеки.

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Как отмечает E1.ru, девочка попала в больницу две недели назад. На тот момент уровень гемоглобина у нее не превышал 40 граммов на литр (норма для детей в таком возрасте от 110 до 130). По данным портала, строгой вегетарианкой является мать ребенка.

31 июля спасатели доставили санавиацией в красноярскую больницу 14-летнюю девочку, которая в течение недели плутала в тайге и питалась ягодами. Она находится в состоянии сильного истощения. Школьница потерялась в лесу в понедельник 24 июля, когда пошла с матерью и старшими сестрами за ягодами.