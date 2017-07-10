Жительница Севастополя до смерти закормила младенца манной кашей

В Севастополе перед судом предстанет 26-летняя местная жительница, закормившая свою трехмесячную дочь кашей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Следствие установило, что с середины февраля обвиняемая, вопреки рекомендациям врачей, кормила ребенка молочной манной кашей. В результате 2 марта девочка умерла.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В апреле в Иркутской области младенец умер от алкогольного отравления. Мать, пожелавшая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку. В отношении 26-летней женщины возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).