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Журнал высмеял на обложке «сраные дыры» Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Журнал The New Yorker посвятил обложку своего нового выпуска словам президента США Дональда Трампа о странах — «сраных дырах», из которых в Америку прибывают мигранты. Об этом сообщается на сайте издания, изображение также разместила на своей странице в Twitter его сотрудница.

На картинке из большой черной дыры выглядывает голова человека. Его прическа похожа на прическу Трампа.

Рисунок назвали «В дыре». Его автором стал художник Энтони Руссо. Тираж с такой обложкой должен поступить в продажу 22 января.

11 января Трамп на закрытой встрече с законотворцами в Овальном кабинете Белого дома заявил, что США не должны принимать мигрантов из «сраных дыр», вроде Гаити и стран Африки. Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций назвал высказывание расистским и ксенофобским.

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