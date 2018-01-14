Эмодзи-какашки спроецировали на отель Трампа

@bellvisuals / Twitter

Отель Дональда Трампа в Вашингтоне (Trump International Hotel) превратили в «сраную дыру», спроецировав на него изображения эмодзи-какашек. Видео с акции на своей странице в Twitter опубликовал организатор акции художник Робин Белл.

На фасаде также появились надписи «Это место — сраная дыра», «Это не нормально» и «Президент отвлекает нас от вредящей нам политики». Полная запись проекции со всеми элементами доступна в Periscope.

Таким образом Белл отреагировал на слова президента США о странах, из которых в Америку прибывают мигранты. Ранее заявление Трампа высмеял на своей обложке журнал The New Yorker. Американский лидер заявил, что США не должны принимать мигрантов из «сраных дыр», вроде Гаити и стран Африки, на закрытой встрече в Белом доме 11 января.

В августе 2017-го Белл проецировал на фасад отеля Trump SoHo в Нью-Йорке изображение президента России Владимира Путина.

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