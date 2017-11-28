В рекламе iPhone X спела какашка

Apple выпустила новую рекламу iPhone X, в которой продемонстрировала поющие анимодзи. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Видео сопроводили слоганом Animoji Yourself («Преврати себя в анимодзи»). В нем девушка поет песню под названием All Night, а вокруг нее возникают различные поющие анимации, синхронизирующиеся с ее лицом. В кадре появляются единорог, какашка, а также мартышка, панда, кролик, лисенок, поросенок и другие животные.

Новая функция в последней модели iPhone позволяет отправлять видеосообщения от лица говорящих эмодзи. В основе технологии лежит принцип отслеживания движения головы и мышц лица. После того, как iPhone X поступил в продажу, в сети набрали популярность ролики, в которых пользователи с помощью анимодзи исполняли различные песни на манер караоке.