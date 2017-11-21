Для производства iPhone X использовали школьников

Для производства новейших смартфонов iPhone X корпорация Apple использовала незаконный труд школьников из Китая. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на самих школьников из Чжэнчжоу.

Шестеро подростков от 17 до 19 лет рассказали изданию, что они и еще три тысячи их сверстников в сентябре ежедневно работали по 11 часов на заводе тайваньского подрядчика Apple — компании Hon Hai Precision Industry (Foxconn). Молодые люди утверждают, что три месяца работы засчитали им в качестве «трудовой практики».

«На работу нас отправила наша школа», — рассказала одна из участвовавших в «практике» школьниц, которая отказалась раскрывать свое имя из-за страха наказания. «Работа не имела ничего общего с нашей учебой», — отметила она, добавив, что в день собирала около 1,2 тысячи камер для iPhone X.

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В Apple и Foxconn признали, что на предприятии работали школьники, однако подчеркнули, что это было добровольно. При этом обе компании пообещали принять меры, чтобы дети не трудились сверхурочно. «Нам подтвердили, что на предприятии работали школьники, однако они работали добровольно. Компания приняла меры, чтобы дети получили льготы и компенсации, а сверхурочная работа не допускалась», — заявили изданию в американской компании.

Один из представителей Foxconn сообщил газете, что компания ежегодно нанимает школьников и студентов в пиковые месяцы, например перед выходом новинок на рынок. По его оценкам, в этот период число сотрудников завода может вырастать со 100 тысяч до 300 тысяч человек. В итоге завод выходит на мощности производства до 20 тысяч смартфонов в день.

Региональное министерство образования заявило изданию, что компании помогают выпускникам получить трудовой опыт. Министерство образования КНР не ответило на запрос FT.

В апреле студент Нью-Йоркского университета Дэцзянь Цзэн проработал шесть недель на заводе Pegatron, который занимается сборкой iPhone. По его словам, сотрудники в среднем проводили на фабрике по 12 часов в день шесть дней в неделю.