Студент пожаловался на «адские» условия труда на заводе по производству iPhone

Студент Нью-Йоркского университета Дэцзянь Цзэн (Dejian Zeng) проработал шесть недель на заводе Pegatron, который занимается сборкой iPhone. В интервью Business Insider он рассказал об условиях труда на предприятии.

Цзэн сообщил, что решил устроиться на завод не ради заработка, а чтобы узнать как организован процесс. По его словам, сотрудники в среднем проводят на фабрике по 12 часов в день, включая перерывы, шесть дней в неделю. Этот показатель сильно зависит от загруженности завода, поэтому в преддверии выхода iPhone 7 многие сборщики начали работать и по воскресеньям. Цзэн рассказал, что лично знаком с человеком, который проработал 11 дней без выходных.

«После первых двух часов работы тебе положен 10-минутный перерыв. В это время многие идут спать. Если же ты хочешь выпить воды или отлучиться в уборную, тебе придется потратить все 10 минут только на поход до туалета и обратно, потому что он находится в другом здании», — рассказал Цзэн.

Вся работа заключается в монотонном выполнении одних и тех же операций на производственной линии вроде закручивания одного конкретного винтика в каждый аппарат или установки камеры. Во время испытательного срока через работника проходит в среднем около пяти смартфонов и большую часть времени он несколько часов может ждать, когда получит следующее устройство для сборки. Запрещается вставать с места и даже разговаривать. За первый месяц работы Цзэн заработал 3100 юаней (25 тысяч рублей), из которых 780 юаней выплатили за сверхурочную работу.

Также студент отметил, что сотрудники Pegatron не могут взять отпуск во время высокой загрузки завода. Сотрудник подвергается критике даже за попытку уйти на отдых в менее напряженные периоды.

По словам представителей Apple, сотрудники корпорации постоянно находятся на заводе, чтобы контролировать процесс сборки устройств. Помимо этого сообщалось, что компания провела 16 проверок на заводе Pegatron. Было выяснено, что 99 процентов сотрудников работают менее 60 часов в неделю, а в среднем сборщики трудятся 43 часа в неделю. Также отмечается, что за последние пять лет зарплата сотрудников увеличилась на 50 процентов и она выше минимального размера оплаты труда в Шанхае.