Главный поставщик чипов для iPhone обвинил Apple в травле

Компания Qualcomm, поставляющая радиомодули для iPhone, подала в суд на Apple, обвинив корпорацию в несоблюдении договоренностей и травле. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте разработчика беспроводных средств связи.

По словам представителя компании, производитель iPhone нарушил заключенные соглашения, а также поощрял нападки на Qualcomm регуляторов различных стран мира. Также Apple обвиняют в том, что она не использовала полную производительность поставленных радиомодулей и в результате исказила результаты тестов.

Как отмечается в заявлении, американская корпорация «начала масштабную атаку на Qualcomm и пытается использовать свою власть на рынке».

Материалы по теме Так говорил Джобс Раскрыты неизвестные подробности создания iPhone

«Apple не смогла бы добиться такой популярности iPhone, которая позволила ей стать самой прибыльной компанией мира и захватить 90 процентов прибыли рынка смартфонов, без использования технологий Qulacomm. Теперь, после 10 лет исторического роста, Apple отказывается признавать сложившуюся важность этих технологий», — говорится в сообщении.

Иск стал ответом на обвинения корпорации, в которых утверждается, что Qualcomm зарабатывает на чужих технологиях. В суд Apple подала в январе. Она требует от Qualcomm выплатить задолженность в размере одного миллиарда долларов. По словам представителя корпорации, производитель чипов в течение многих лет настаивал на выплате лицензионных платежей за технологии, к разработке которых имеет опосредованное отношение.

Кроме того, в иске отмечалось, что Qualcomm продавала Apple продукцию на льготных условиях, однако впоследствии перестала предоставлять скидки. Решение об отмене преференций было принято после того, как корпорация стала сотрудничать с южнокорейскими регулирующими органами, проводившими расследование в отношении лицензионных практик.