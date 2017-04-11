Главный поставщик чипов для iPhone обвинил Apple в травле

Компания Qualcomm, поставляющая радиомодули для iPhone, подала в суд на Apple, обвинив корпорацию в несоблюдении договоренностей и травле. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте разработчика беспроводных средств связи.
По словам представителя компании, производитель iPhone нарушил заключенные соглашения, а также поощрял нападки на Qualcomm регуляторов различных стран мира. Также Apple обвиняют в том, что она не использовала полную производительность поставленных радиомодулей и в результате исказила результаты тестов.
Как отмечается в заявлении, американская корпорация «начала масштабную атаку на Qualcomm и пытается использовать свою власть на рынке».
«Apple не смогла бы добиться такой популярности iPhone, которая позволила ей стать самой прибыльной компанией мира и захватить 90 процентов прибыли рынка смартфонов, без использования технологий Qulacomm. Теперь, после 10 лет исторического роста, Apple отказывается признавать сложившуюся важность этих технологий», — говорится в сообщении.
Иск стал ответом на обвинения корпорации, в которых утверждается, что Qualcomm зарабатывает на чужих технологиях. В суд Apple подала в январе. Она требует от Qualcomm выплатить задолженность в размере одного миллиарда долларов. По словам представителя корпорации, производитель чипов в течение многих лет настаивал на выплате лицензионных платежей за технологии, к разработке которых имеет опосредованное отношение.
Кроме того, в иске отмечалось, что Qualcomm продавала Apple продукцию на льготных условиях, однако впоследствии перестала предоставлять скидки. Решение об отмене преференций было принято после того, как корпорация стала сотрудничать с южнокорейскими регулирующими органами, проводившими расследование в отношении лицензионных практик.