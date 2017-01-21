Корпорация Apple подала в суд на своего поставщика чипов — компанию Qualcomm, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, последняя злоупотребляла доминирующим положением на рынке в качестве производителя модулирующих чипов — одного из важнейших устройств в сотовых телефонах.

Иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Калифорния. В жалобе также утверждается, что Qualcomm пыталась помешать Apple найти других поставщиков чипов и требовала слишком высокую плату за предоставление лицензий на использование своих патентов.

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Кроме того, в иске отмечается, что Qualcomm продавала Apple продукцию на льготных условиях, однако впоследствии лишила скидок. Решение об отмене преференций было принято после того, как корпорация стала сотрудничать с южнокорейскими регулирующими органами, проводившими расследование в отношении лицензионных практик Qualcomm, отмечает ТАСС. В результате Apple потребовала от Qualcomm выплатить 1 миллиард долларов, которых она лишилась из-за отмены льгот.

17 января Федеральная торговая комиссия США подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в незаконных действиях, направленных на то, чтобы сохранить монополию на данный тип чипа.

Корпорация Apple — самая дорогая компания в мире с капитализацией более 600 миллиардов долларов. Производит компьютеры, аудиоплееры, телефоны и программное обеспечение.

Qualcomm является производителем различных комплектующих для мобильных устройств.