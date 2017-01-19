Apple снизила цены в России

Корпорация Apple скорректировала цены на многие устройства в своем онлайн-магазине. Подешевели практически все девайсы компании, начиная от Apple Watch и заканчивая новыми MacBook Pro.

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На iPhone 7 цена снизилась примерно на четыре-шесть тысяч рублей, в случае с 6s разница составляет пять-семь тысяч. Цена на iPhone SE с 16 гигабайтами памяти не изменилась, однако версия на 64 гигабайта стала дешевле на три тысячи.

Планшеты iPad Pro 9,7 подешевели на пять-восемь тысяч рублей, а версия с 12,9-дюймовым дисплеем снизилась на три-десять тысяч. Компьютеры Apple в топовых комплектациях утратили в цене вплоть до 17 тысяч рублей. В остальных устройствах компании разница составила в среднем три-четыре тысячи.

Предыдущая корректировка цен в интернет-магазине Apple произошла в декабре 2015 года. Тогда в компании изменения объяснили «рядом факторов», которые меняются в зависимости от страны. Так, на цену влияют курс обмена валют, местные законы на импорт товаров, бизнес-практики и налогообложение.