Раскрыты неизвестные подробности создания первого iPhone

Видео: Sonny Dickson / YouTube

Блогер Сонни Диксон (Sonny Dickson), прославившийся публикацией инсайдов Apple, показал, как выглядели первые прототипы iOS. В ролике на его YouTube-канале демонстрируются две версии прошивки от бывшего директора департамента по разработке и выпуску плеера iPod Тони Фаделла, а также от старшего вице-президента по программному обеспечению Скотта Форсталла.

В версии ОС от Фаделла управление устройством осуществляется с помощью колеса прокрутки, как в iPod. Интерфейс системы также очень сильно напоминает прошивку плеера компании. Версия системы от Форсталла больше напоминает нынешнюю прошивку iPhone, так как для управления используется сенсорный дисплей и у каждого пункта меню были собственные иконки.