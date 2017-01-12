AirPods помогли Apple завоевать четверть рынка беспроводных наушников

Корпорация Apple заняла 26 процентов рынка беспроводных наушников в США к концу 2016 года, то есть менее чем через месяц с начала продаж гарнитуры AirPods. Исследование провели аналитики из Slice Intelligence.

Эксперты подсчитали не количество проданных устройств, а выручку от их реализации. Отмечается, что до выхода AirPods лидирующую позицию в США занимал производитель наушников и динамиков Beats (24 процента рынка), который также принадлежит Apple.

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В день релиза гарнитуры было сделано в 10 раз больше онлайн-заказов наушников, чем производится в течение дня. Этот показатель был даже выше результатов «черной пятницы», проводящейся в США в начале сезона рождественских распродаж. К тому же в декабре 75 процентов проданных наушников были беспроводными, что говорит о популярности данного типа устройств.

Как отмечается, большинство покупателей AirPods относятся к поколению миллениалов, то есть людей, родившихся в 1981-2000 годах.

Apple представила беспроводные наушники AirPods в сентябре 2016 года, однако старт продаж перенесли на два месяца. Официальная стоимость AirPods в России составляет 13 тысяч рублей.