Apple запретила пользователям искать потерянные наушники AirPods

Корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store приложение Finder for AirPods, которое помогает найти утерянные наушники AirPods. Об этом рассказал создатель сервиса на сайте Reddit.

Finder for AirPods позволяет найти наушники с помощью Bluetooth-сигнала и подсказывает, когда сигнал становится сильнее. Однако пользователи отмечают, что приложение работает неточно. Стоимость программы составляла четыре доллара.

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По мнению разработчика, Apple не одобрила саму идею приложения и сочла его несоответствующим требованиям App Store. Однако официального объяснения от корпорации не последовало.

Apple представила беспроводные наушники AirPods в сентябре 2016 года. В случае потери одного из наушников Apple предлагает купить утраченный гаджет за 69 долларов. Официальная стоимость AirPods в России составляет 13 тысяч рублей.