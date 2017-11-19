Интернет и СМИ
 
Последние новости
Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова
Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах
В Пекине жертвами пожара стали 19 человек
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Боровшегося в США с ЛГБТ депутата застукали за однополым сексом в его кабинете
Опубликовано видео нового удара ВКС по террористам в Сирии
Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев
Популярные новости
Боровшегося в США с ЛГБТ депутата застукали за однополым сексом в его кабинете
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова
Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев
Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту
Обладатель рекордного в России джекпота нашелся
«Мисс мира» стала индианка

Кислотная пауза

Шварценеггер и Емельяненко втайне зарабатывали миллионы, кривляясь для японцев

Перейти в «Мою Ленту»
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Изображение: tvtropes.org

Со времени запуска YouTube в 2005 году пользователи всего мира получили возможность знакомиться с новинками японской рекламы, сделанной при участии голливудских актеров, спортсменов и популярных музыкантов. Странные ролики уже поставили в тупик миллионы зрителей, которые задаваются вполне логичным вопросом: «Да что тут вообще происходит?» «Лента.ру» собрала примеры самой безумной рекламы из Японии, где снялись знаменитости, и выяснила, почему звезды Голливуда соглашаются появляться в трешевых видео.

Японский городовой!

Ценители рекламных роликов прекрасно осведомлены, что за трешем и безумием лучше обращаться к японцам. В этой стране живут самые настоящие самураи маркетинга, готовые на все ради продвижения продукции. Например, они регулярно используют дешевый хромакей и психоделический монтаж, который идет вперемешку с кислотными цветами и истерическим смехом. Но, судя по всему, иногда этого оказывается недостаточно, и в ход идут американские актеры.

Иностранцы в рекламе — своеобразная изюминка для всех азиатов. В первую очередь, конечно, их привлекает необычная европеоидная внешность. Так, на улицах Шанхая туристу придется свыкнуться с тем, что его без стеснения щелкает на iPhone каждый второй прохожий. Что уж говорить, если им встретится поглощающий рамен Билл Мюррей или Николас Кейдж в нелепом ковбойском костюме.

К слову, о Кейдже: прежде чем стать главным мемом Казахстана, голливудский актер успел сняться в целой серии рекламных роликов японской компании Sankyo, специализирующейся на производстве игровых автоматов Pachinko. Стоит отметить, что ролики с его участием по праву считаются одной из самых сумасшедших коллабораций азиатского бренда и западной знаменитости.

Если представить Кейджа, под психоделический монтаж болтающего языком и флиртующего с тройняшками, а затем танцующего в ковбойском костюме в окружении людей с серебристыми шарами вместо голов, можно с легкостью заподозрить самого себя в употреблении психотропных веществ. Тем не менее это всего лишь реклама Sankyo.

В злоупотреблении съемками в японской рекламе был также замечен Арнольд Шварценеггер, который в 80-е годы был лицом японского энергетического напитка Schwa-chan. В роликах культовый актер приставал к женщинам в метро и с фейерверком вылезал из бутылок с энергетиками в образе демонически смеющегося джинна, наряженного в фэнтезийный костюм.

В 2006 году к Николасу и Арнольду присоединился Томми Ли Джонс, снявшийся в серии рекламных роликов, посвященных кофейному бренду Boss coffee. В них Джонс играет роль пришельца, попавшего в японскую среднюю школу. Чтобы призвать школьников к дисциплине, он стреляет лазером из глаз, уничтожает грифельные доски, ставит энергетические щиты и, глядя на закат, хлебает кофе в компании директора. «Я чувствую, ты станешь хорошим учителем», — хвалит Джонса начальник.

Зачем?

Помимо Кейджа, Шварценеггера и Джонса в японских рекламах снялось и до сих пор снимается великое множество мировых знаменитостей. Среди них Харрисон Форд, Брэд Питт, Халк Хоган, Мадонна, Брюс Уиллис, Джордж Клуни, Люси Лью, Фрэнсис Форд Коппола, Гвинет Пэлтроу, Леонардо Ди Каприо, Жан Рено и даже Джастин Бибер.

По данным Business Insider, даже мимолетное появление голливудской звезды в рекламе стоит от шести до десяти миллионов долларов. Помимо щедрых вознаграждений знаменитостей привлекает и то, что об их быстром заработке вряд ли кто-то узнает.

Дело в том, что реклама японских продуктов актуальна только в самой Японии и, как правило, не выходит за пределы страны. Следовательно, западная аудитория никогда не увидит размахивающего заправочным пистолетом Брюса Уиллиса в ночнушке, раскрашенной в цвета спонсора, а откровенно бредовые и даже постыдные ролики не нанесут вреда звездному имиджу.

Этим и пользуются западные артисты, которые без зазрения совести снимаются в рекламе водки и других крепких алкогольных напитков, продвигают местное пиво и энергетики, становятся лицами игровых автоматов и бензозаправок. Ко всему прочему, во время съемок их не вынуждают строить из себя серьезных звезд шоу-бизнеса, а просят лишь вытворять лютую дичь, которую японцы с радостью возьмут в финальную версию рекламного ролика.

Наши в городе

К западным знаменитостям примкнули и российские звезды. Так, известный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко не раз становился героем японских рекламных роликов. Спортсмен успел засветиться в ролике, где с улыбкой на лице предлагал японцам приобрести безымянный телефон-раскладушку, а также рекламировал шоколадный батончик «Сникерс».

На видео Емельяненко прилетает в аэропорт, где его встречает толпа восторженных японских фанатов. Один из них под «волшебным воздействием» шоколада набирается храбрости и состязается с Емельяненко в армрестлинге. После непродолжительного противостояния Емельяненко одерживает победу, но тут же встречается лицом к лицу с еще тремя поверившими в себя противниками.

Кроме Емельяненко рекламой «Сникерса» грешили и бывшие участницы популярной группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина. В рекламе девушки играют в бейсбол и, обидевшись на грубую игру соперников, уходят с поля. Но японские спортсмены, желая вернуть певиц обратно, угощают их шоколадными батончиками, и девушки мгновенно превращаются в среднестатистических японцев, готовых к жесткой игре.

***
Подводя итоги, стоит отметить, что не только японцы с трепетом относятся к западным звездам. Популярные зарубежные артисты привлекали внимание и жителей России и стран СНГ. Чего стоит получение российского гражданства французским актером Жераром Депардье, визит Стивена Сигала в резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко и приезд вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна на музыкальный фестиваль в Азербайджан.

Антон Болотов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оказавшийся в «аду российского шоу-бизнеса» вокалист Rammstein стал мемом
Пирса Броснана в образе агента 007 раскритиковали за рекламу индийского табака
Лукашенко почистил морковку Стивену Сигалу
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0417 ноября

Нежный палач

Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
02:1717 ноября

ТНТ откажется от зарубежного кино

10:5216 ноября

В сети поиздевались над казахским конкурсом красоты «Мисс Орал»

00:1517 ноября

В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ

Интернет и СМИ00:0213 ноября

Инкубатор зла

Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
08:0116 ноября

Японец отрубал головы жалующимся суицидникам

18:3816 ноября

Швыдкой расстроился из-за популярности Ольги Бузовой

19:1915 ноября

В сеть утекли обнаженные снимки актрисы из «Игры престолов»

Интернет и СМИ00:06 9 ноября

«Я выбираю жить в кайф»

Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
16:3216 ноября

Трампа засмеяли за неуклюжий глоток воды из бутылки

14:0216 ноября

Блогерам запретили зарабатывать на iPhone X

18:2315 ноября

Сотрудники «Ашана» родили батон

Россия
«Я панически боялся лесбиянок»
Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Владимир Путин на церемонии открытия памятника Александру III в ЯлтеВ память об империи
Зачем Путин открыл монумент императору в Крыму
Ту-160 оглушил весь Волгоград после перехода на сверхзвук
Милые кости
В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Письмо с требованием от «Почты России» шло 800 метров полтора месяца
Талончик в ад
В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Ислам? Не моя тема!
Сербия громит мечети и держит мусульман в страхе
Боровшегося в США с ЛГБТ депутата застукали за однополым сексом в его кабинете
В Пекине жертвами пожара стали 19 человек
Военные США стали чаще домогаться друг друга
«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Разыскиваемого за убийство главреда Forbes чеченца задержали в Киеве
Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина
Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком
Все материалы
Экономика
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения
Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»
Экс-руководители «Югры» обжаловали вердикт арбитража о законности решений ЦБ
Найдена причина подорожания икры
Все материалы
Силовые структуры
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
«Земля — не поляна для межгалактических пикников!»
Россияне доносят на халтурящих проституток и дерзких инопланетян
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Опубликовано видео нового удара ВКС по террористам в Сирии
Раненному в «Москва-Сити» охраннику повредили мозг
Полиция задержала еще двух предполагаемых участников стрельбы в «Москва-Сити»
Задержан участник перестрелки на юбилее измайловского авторитета в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Сила в деньгах
Жадные джедаи прилетели в Россию за длинным рублем — Star Wars: Battlefront II
Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Крупнейшее в мире воздушное судно сдулось и снова упало
Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел
Все материалы
Спорт
Завидуйте молча
Невероятные кадры дикой жизни экстремалов
Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова
Время греть шары
Кого стоит бояться России на домашнем чемпионате мира
«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде
Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев
Умер самый титулованный тяжелоатлет мира
Фанаты «Арсенала» и «Тоттенхэма» подрались после матча
Все материалы
Культура
Зверье по имени товарищи
Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
Lil Peep«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
«Обнаженную я находил совершенно антиэротичной»
Джулиан Барнс о прилизанной порнушности и воздушной вольности в искусстве
Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»
Понабрали по объявлению
Кино недели: от «Лиги справедливости» до «Молодого Годара»
Опубликовано видео срыва выступления Райкина в Одессе
Скончался один из создателей AC/DC Малькольм Янг
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
ТНТ откажется от зарубежного кино
Арнольд ШварценеггерКислотная пауза
Шварценеггер и Емельяненко втайне зарабатывали миллионы, кривляясь для японцев
В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ
Нежный палач
Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
Швыдкой расстроился из-за популярности Ольги Бузовой
Трампа засмеяли за неуклюжий глоток воды из бутылки
Все материалы
Ценности
Быстрее пули
Американцы тратят бешеные деньги ради воспоминаний о бурной молодости
Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту
Умер франко-тунисский модельер Аззедин Алайя
Болид Шумахера продали за рекордную сумму
Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников
Американцы устроят слежку за модниками
Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Все материалы
Из жизни
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов
Наглый эму-воришка повеселил пользователей сети
«Мисс мира» стала индианка
Все материалы
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Далеко. Дорого. Офигенно
Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
За канадский ВАЗ-2108 без крыши попросили миллион рублей
В Германии нашли Opel Omega из 1990-х почти без пробега
Tesla показала эскиз гигантского пикапа
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы