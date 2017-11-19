Кислотная пауза

Со времени запуска YouTube в 2005 году пользователи всего мира получили возможность знакомиться с новинками японской рекламы, сделанной при участии голливудских актеров, спортсменов и популярных музыкантов. Странные ролики уже поставили в тупик миллионы зрителей, которые задаваются вполне логичным вопросом: «Да что тут вообще происходит?» «Лента.ру» собрала примеры самой безумной рекламы из Японии, где снялись знаменитости, и выяснила, почему звезды Голливуда соглашаются появляться в трешевых видео.

Японский городовой!

Ценители рекламных роликов прекрасно осведомлены, что за трешем и безумием лучше обращаться к японцам. В этой стране живут самые настоящие самураи маркетинга, готовые на все ради продвижения продукции. Например, они регулярно используют дешевый хромакей и психоделический монтаж, который идет вперемешку с кислотными цветами и истерическим смехом. Но, судя по всему, иногда этого оказывается недостаточно, и в ход идут американские актеры.

Иностранцы в рекламе — своеобразная изюминка для всех азиатов. В первую очередь, конечно, их привлекает необычная европеоидная внешность. Так, на улицах Шанхая туристу придется свыкнуться с тем, что его без стеснения щелкает на iPhone каждый второй прохожий. Что уж говорить, если им встретится поглощающий рамен Билл Мюррей или Николас Кейдж в нелепом ковбойском костюме.

К слову, о Кейдже: прежде чем стать главным мемом Казахстана, голливудский актер успел сняться в целой серии рекламных роликов японской компании Sankyo, специализирующейся на производстве игровых автоматов Pachinko. Стоит отметить, что ролики с его участием по праву считаются одной из самых сумасшедших коллабораций азиатского бренда и западной знаменитости.

Если представить Кейджа, под психоделический монтаж болтающего языком и флиртующего с тройняшками, а затем танцующего в ковбойском костюме в окружении людей с серебристыми шарами вместо голов, можно с легкостью заподозрить самого себя в употреблении психотропных веществ. Тем не менее это всего лишь реклама Sankyo.

В злоупотреблении съемками в японской рекламе был также замечен Арнольд Шварценеггер, который в 80-е годы был лицом японского энергетического напитка Schwa-chan. В роликах культовый актер приставал к женщинам в метро и с фейерверком вылезал из бутылок с энергетиками в образе демонически смеющегося джинна, наряженного в фэнтезийный костюм.

В 2006 году к Николасу и Арнольду присоединился Томми Ли Джонс, снявшийся в серии рекламных роликов, посвященных кофейному бренду Boss coffee. В них Джонс играет роль пришельца, попавшего в японскую среднюю школу. Чтобы призвать школьников к дисциплине, он стреляет лазером из глаз, уничтожает грифельные доски, ставит энергетические щиты и, глядя на закат, хлебает кофе в компании директора. «Я чувствую, ты станешь хорошим учителем», — хвалит Джонса начальник.

Зачем?

Помимо Кейджа, Шварценеггера и Джонса в японских рекламах снялось и до сих пор снимается великое множество мировых знаменитостей. Среди них Харрисон Форд, Брэд Питт, Халк Хоган, Мадонна, Брюс Уиллис, Джордж Клуни, Люси Лью, Фрэнсис Форд Коппола, Гвинет Пэлтроу, Леонардо Ди Каприо, Жан Рено и даже Джастин Бибер.

По данным Business Insider, даже мимолетное появление голливудской звезды в рекламе стоит от шести до десяти миллионов долларов. Помимо щедрых вознаграждений знаменитостей привлекает и то, что об их быстром заработке вряд ли кто-то узнает.

Дело в том, что реклама японских продуктов актуальна только в самой Японии и, как правило, не выходит за пределы страны. Следовательно, западная аудитория никогда не увидит размахивающего заправочным пистолетом Брюса Уиллиса в ночнушке, раскрашенной в цвета спонсора, а откровенно бредовые и даже постыдные ролики не нанесут вреда звездному имиджу.

Этим и пользуются западные артисты, которые без зазрения совести снимаются в рекламе водки и других крепких алкогольных напитков, продвигают местное пиво и энергетики, становятся лицами игровых автоматов и бензозаправок. Ко всему прочему, во время съемок их не вынуждают строить из себя серьезных звезд шоу-бизнеса, а просят лишь вытворять лютую дичь, которую японцы с радостью возьмут в финальную версию рекламного ролика.

Наши в городе

К западным знаменитостям примкнули и российские звезды. Так, известный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко не раз становился героем японских рекламных роликов. Спортсмен успел засветиться в ролике, где с улыбкой на лице предлагал японцам приобрести безымянный телефон-раскладушку, а также рекламировал шоколадный батончик «Сникерс».

На видео Емельяненко прилетает в аэропорт, где его встречает толпа восторженных японских фанатов. Один из них под «волшебным воздействием» шоколада набирается храбрости и состязается с Емельяненко в армрестлинге. После непродолжительного противостояния Емельяненко одерживает победу, но тут же встречается лицом к лицу с еще тремя поверившими в себя противниками.

Кроме Емельяненко рекламой «Сникерса» грешили и бывшие участницы популярной группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина. В рекламе девушки играют в бейсбол и, обидевшись на грубую игру соперников, уходят с поля. Но японские спортсмены, желая вернуть певиц обратно, угощают их шоколадными батончиками, и девушки мгновенно превращаются в среднестатистических японцев, готовых к жесткой игре.

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Подводя итоги, стоит отметить, что не только японцы с трепетом относятся к западным звездам. Популярные зарубежные артисты привлекали внимание и жителей России и стран СНГ. Чего стоит получение российского гражданства французским актером Жераром Депардье, визит Стивена Сигала в резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко и приезд вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна на музыкальный фестиваль в Азербайджан.