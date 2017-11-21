Названы лучшие гаджеты 2017 года

Игровая приставка Switch от японской компании Nintendo возглавила рейтинг лучших технических новинок 2017 года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Материалы по теме Минус почка Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи

Консоль, состоящая из планшета с 6,2-дюймовым экраном, и геймпадов Joy-Con, позволяющих превратить приставку в стационарную приставку, обогнала iPhone X, занявший второе место. По мнению авторов статьи, новинка от Apple, несмотря на дороговизну и сложность, создала новый стандарт для смартфонов будущего. Тройку замкнул ноутбук Microsoft Surface с «его легким и элегантным дизайном, острым экраном и долговечной батареей».

Также в десятку вошли мини-квадрокоптер DJI Spark, смартфон Samsung Galaxy S8, игровая приставка Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic, аудиоколонка Amazon Echo (второго поколения), консоль Xbox One X, умные часы Apple Watch 3 и фотокамера Sony Alpha A7R III.

3 октября председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил электромопед от «дочки» корпорации с iPhone.