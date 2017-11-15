Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры

Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar анонсировал выпуск смартфона iPhone X, украшенный 344 бриллиантами. Об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 15 ноября.

Стоимость телефона, который вошел в коллекцию «Достояние России», составила 2,4 миллиона рублей. За такую же сумму в Москве можно купить однокомнатную квартиру.

Фото: Caviar 1 /2

«Сегодня Caviar презентует iPhone X, посвященные черной икре, традиционной русской ювелирной технике филигрань и бриллиантовой Короне Императора», — описали гаджет представители Caviar. Корпус iPhone X покрыт золотом и украшен бриллиантами и рубинами. Данная модель будет создана в одном экземпляре. Ключевая идея коллекции — это использование редких, дорогих и уникальных материалов и техник.

Модель Caviar iPhone X, посвященная главному русскому деликатесу — черной икре, воспроизводит зернистую фактуру осетровой икры из ювелирного сплава и создает необычный рельеф на корпусе телефона, который также украшен гербом РФ и строками гимна.

1 ноября сообщалось, что Caviar анонсировал модификацию смартфона iPhone X с питанием от расположенной на задней панели солнечной батареи на кремниевых полупроводниках. Цена его составит 259 тысяч рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие фирмы представлено в 2001 году.