iPhone X посвятили юбилею Путина и зарезервировали для президента

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, выпустит модифицированный iPhone X с портретом Владимира Путина Putin 2018 ко дню рождения президента России. Об этом представитель компании сообщил корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 5 октября.

Также будут представлены вариации на iPhone 8 и 8 plus. «Мы готовимся праздновать день рождения президента, но наши мысли уже устремлены в будущее: какое решение примет Владимир Путин, пойдет ли он на выборы? Эти вопросы сейчас никого не оставляют равнодушными во всем мире. С помощью новой эксклюзивной лимитированной коллекции мы выражаем свое отношение к этому вопросу», — рассказали в компании.

Фото: Caviar

Телефон будет представлен в бордовом цвете с золотым профилем российского лидера и гравюрой, изображающей основные достопримечательности центра Москвы. Каждый телефон пронумерован, первый номер — по традиции бренда, зарезервирован для президента.

Цена смартфонов доступна только по обращению в колл-центр марки.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. В этом году ему исполнится 65 лет.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие представлено в 2001 году.