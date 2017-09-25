Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»

Caviar

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила специальную коллекцию iPhone 8, посвященную российскому вооружению. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда.

Смартфоны в титановых корпусах посвящены подводной лодке К-651 «Казань», ракете Р-36М «Сатана», истребителю МиГ-35 и танку Т-14 «Армата». Титан был выбран в качестве материала, поскольку этот металл используется в конструкции военной техники. Кроме базового iPhone 8 будут также доступны версии на основе iPhone X.

Фото: Caviar 1 /3

Новые модели Caviar уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят 29 сентября — одновременно со стартом продаж iPhone 8 в России. Стоимость титановых iPhone 8 начинается от 184 000 рублей, а iPhone X в титановых корпусах — от 214 000 рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие представлено в 2001 году.