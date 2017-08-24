Новый iPhone получит корпус из нефти и бересты

Российская компания Caviar начала принимать предзаказы на новую коллекцию смартфонов — «Богатства России». В ней будут представлены модифицированные iPhone 8 с корпусами из янтаря, березы и нефти. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Таким образом дизайнеры хотят продемонстрировать «разнообразие истинно российских природных сокровищ».

«На этот раз мы решили раздвинуть границы и найти применение уникальным материалам, которые на весь мир известны, как богатства России. Могли ли Вы представить себе iPhone 8 с корпусом из бересты или из нефти? А из янтаря?», — сказал представитель бренда и добавил, что дизайн новых смартфонов представляет собой «невероятное технологическое решение».

Стоимость смартфонов начинается от 199 тысяч рублей.

Фото: Caviar

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон она представила в 2001 году.