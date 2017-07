Nokia 3310 поместили в футляр из «валирийской стали»

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке корпусов смартфонов и других гаджетов, представила мини-коллекцию устройств для поклонников телесериала «Игра престолов». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 июля.

Мини-коллекция включает в себя две модели, созданные на базе iPhone 7 и Nokia 3310. Nokia Game of Thrones от Caviar выполнена из титана и украшена узором валирийской стали, из которой был создан меч персонажа сериала Эддарда Старка «Лед». Узор был воссоздан дизайнерами по кадрам фильма, а также по иллюстрациям к книжной серии. Корпус также украшен трехмерным изображением герба дома Старков и девизом «Зима близко» (Winter is coming). iPhone 7 Game of Thrones от Caviar выполнен в аналогичном дизайне, но несет на себе и изображение Железного трона.

Фото: пресс-служба Caviar

В рамках лимитированной коллекции будет выпущено по 99 экземпляров моделей на основе Nokia (по цене 149 тысяч рублей) и iPhone 7 (по цене 199 тысяч рублей). Поклонники Ланнистеров, Баратеонов, Грейджоев и других династий вселенной «Игры престолов» могут заказать телефоны в корпусах с гербами этих домов за отдельную плату.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон она представила в 2001 году. В мае марка показывала другую версию Nokia 3310.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля. Валирийская сталь — особый сплав, из которого, согласно мифологии «Игры престолов», в древности ковали мечи.