Задавшему Путину вопрос школьнику вручили золотой телефон

Компания Caviar вручила золотой телефон автору самого интересного вопроса Владимиру Путину, который прозвучал на Прямой линии. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Данила Прилепа получил золотой iPhone 7 с золотым портретом президента. «Я такого не ожидал. Я буду им гордиться, он всегда будет напоминать мне о встрече с президентом. Продавать я его, конечно же, не буду, он дорог мне как память», — признался он.

Стоимость устройства — 184 тысячи рублей при объеме памяти в 32 Гигабайт. Данила Прилепа стал владельцем телефона под номером один. В серии осталось еще 84 экземпляра.

Фото: пресс-служба Caviar

15 июня во время прямой линии Прилепа спросил президента о том, почему борьба с коррупцией в стране не ведется эффективно. Он также высказал мнение, что «показные посадки под домашний арест» не дают результатов. Школьник рассказал, как «последствия халатного отношения» задели и его семью: очередь на право получения субсидий на приобретение жилья сотрудниками МВД, по его словам, продвигается крайне медленно.

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В ответ Путин признал, что вопрос коррупции стоит остро и подчеркнул, что ни одно правонарушение не должно оставаться без наказания. Также глава государства пообещал разобраться в ситуации с предоставлением жилья сотрудникам МВД.