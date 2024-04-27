На Украине высказались о мобилизации женщин

Военнослужащая ВСУ Белозерская заявила, что женщин мобилизовывать нет смысла

Военнослужащая ВСУ Елена Белозерская высказалась о мобилизации женщин. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

По ее словам, женщин мобилизовывать нет смысла. Она отметила, что покалеченный мужчина сможет стать отцом, в то время как покалеченная женщина стать матерью не может.

Белозерская считает, что, если начать мобилизовать женщин, то бездетные гражданки Украины «мгновенно забеременеют» и получат отсрочку на 18 лет. «Останутся те женщины, которые уже не родят детей по возрасту, или те, чьи дети уже совершеннолетние. Ну и толку от них в физическом плане и так далее?» — заявила она.

Военнослужащая ВСУ подчеркнула, что женщин следует привлекать в армию только добровольно.

2 апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации до 25 лет. Ранее он составлял 27 лет.

Позднее глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут призвал Киев снизить возраст мобилизации на Украине до 20 лет. Причиной этого он назвал серьезные потери в украинской армии.