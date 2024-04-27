Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:23, 27 апреля 2024Силовые структуры

В магазин российского блогера в Москве пришли с обыском

В магазин кроссовок блогера Артема Бриуса в Москве пришли с обыском

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В магазин «Институт кроссовок и любви» российского инфоблогера Артема Бриуса на Рождественке в Москве пришли с обыском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бизнесмена подозревают в торговле китайской подделкой под видом дизайнерской обуви. Оперативники увозят обувь на экспертизу. Проверку инициировал один из расстроенных клиентов, который купил дорогие кроссовки, заподозрил, что приобрел подделку, и обратился к юристу Андрею Подшивалову.

Как рассказал правозащитник, Бриус также обманул московского пенсионера на своих курсах обувного бизнеса. Мужчина купил наставничество в подарок жене, вложил больше миллиона рублей — 700 тысяч за курс и 300 тысяч на закупку кроссовок. Однако взамен получил лишь аудиозапись от Бриуса и понес убытки.

В 2018 году Артем Бриус на автомобиле Porsche сбил пешехода в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадавший не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле

      В магазин российского блогера в Москве пришли с обыском

      На Украине высказались о мобилизации женщин

      Маск обратился к Белому дому по поводу Украины

      Канада выделит Украине два миллиона долларов на производство беспилотников

      Известная актриса вышла замуж за сводного брата и начала снимать с ним порно

      Раскрыты способы настроиться на секс при отсутствии желания

      Пожар на центральном рынке российского города ликвидировали

      Разъяренные криптоинвесторы собрались у офиса биржи в «Москва-Сити»

      В Бразилии начали проверку после сообщений о минировании посольства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше