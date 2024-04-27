В магазин российского блогера в Москве пришли с обыском

В магазин кроссовок блогера Артема Бриуса в Москве пришли с обыском

В магазин «Институт кроссовок и любви» российского инфоблогера Артема Бриуса на Рождественке в Москве пришли с обыском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бизнесмена подозревают в торговле китайской подделкой под видом дизайнерской обуви. Оперативники увозят обувь на экспертизу. Проверку инициировал один из расстроенных клиентов, который купил дорогие кроссовки, заподозрил, что приобрел подделку, и обратился к юристу Андрею Подшивалову.

Как рассказал правозащитник, Бриус также обманул московского пенсионера на своих курсах обувного бизнеса. Мужчина купил наставничество в подарок жене, вложил больше миллиона рублей — 700 тысяч за курс и 300 тысяч на закупку кроссовок. Однако взамен получил лишь аудиозапись от Бриуса и понес убытки.

В 2018 году Артем Бриус на автомобиле Porsche сбил пешехода в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадавший не выжил.