Рэпер Brius сбил насмерть пешехода в Санкт-Петербурге

Российский хип-хоп-исполнитель Артем Бриус (известен как Brius) на автомобиле Porsche сбил пешехода в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 25-летний рэпер сбил мужчину 1973 года рождения вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший скончался. Инцидент произошел ночью в Петроградском районе города.

В апреле Brius выпустил посвященный своему автомобилю трек «На грязной красной» со строчками «тупо ездить на грязной красной машине по Питеру».

В июне в Санкт-Петербурге в результате аварии скончалась старейшая солистка оркестра имени Андреева народная артистка России Наталия Сорокина. 91-летнюю женщину сбила машина, когда она вышла в магазин.

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