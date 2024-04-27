Канада выделит Украине два миллиона долларов на производство беспилотников

Канада выделит Украине $2,1 млн на производство беспилотников

Оттава выделит Киеву три миллиона канадских долларов (2,1 миллиона долларов) на производство беспилотников на украинской территории. Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра, опубликованном на сайте правительства страны.

По его словам, Оттава впервые вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине. Глава ведомства ответил, что это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.

Также Канада в рамках инициативы Чехии направит 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллиона долларов) на закупку крупнокалиберных боеприпасов для Украины. Кроме того, Оттава дополнительно отправит в Киев 100 беспилотников производства канадской компании Teledyne FLIR.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили дальнейшую помощь Украине. Главы государств подтвердили свою непоколебимую поддержку Киеву. Стороны одобрили дипломатические усилия Владимира Зеленского для завершения украинского конфликта.