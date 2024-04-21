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06:37, 21 апреля 2024Мир

Канада и Польша обсудили дальнейшую помощь Украине

Премьер Канады Трюдо и президент Польши Дуда обсудили дальнейшую помощь Украине

Фото: Kevin Light / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лидеры стран встретились на базе канадских военных сил Эскимальт. Главы государств подтвердили свою непоколебимую поддержку Киеву.

Трюдо и Дуда обсудили способы для продолжения помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Стороны одобрили дипломатические усилия Владимира Зеленского для завершения украинского конфликта.

Политики также в ходе беседы заявили о своей приверженности усилению трансатлантической безопасности и обсудили подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО.

Ранее стало известно, что Оттава выделит более 40 миллионов канадских долларов (29,5 миллионов долларов США) на закупку снарядов для Украины. Кроме того, Киеву передадут более 800 беспилотников канадского производства. Ожидается, что первая партия прибудет на Украину весной. Также Канада передаст приборы ночного видения.

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      Марина Совина
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