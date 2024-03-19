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20:29, 19 марта 2024Мир

Канада анонсировала военную помощь Украине

Канада предоставит Украине военную помощь на сумму $ 29,5 млн

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Оттава выделит более 40 миллионов канадских долларов (29,5 миллионов долларов США) на закупку снарядов для Украины, сообщил журналистам министр национальной обороны Канады Уильям Блэр. Его слова приводятся на сайте канадского правительства.

Кроме того, Киеву передадут более 800 беспилотников канадского производства. Ожидается, что первая партия прибудет на Украину весной. Также Канада передаст приборы ночного видения.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обвинил некоторых союзников Киева в том, что их недальновидность привела к нехватке у Вооруженных сил республики дальнобойных средств.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что страна нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах.

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