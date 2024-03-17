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23:05, 17 марта 2024Бывший СССР

Зеленский обвинил союзников в недальновидности

Зеленский: недальнобойность ВСУ — недальновидность некоторых союзников Киева

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил некоторых союзников Киева в том, что их недальновидность привела к нехватке у Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойных средств. Такое заявление он сделал в вечернем обращении в Telegram.

Он поблагодарил Канаду «за присоединение к нашей коалиции дронов и за это оружие, доказавшее свою чрезвычайную эффективности». «И в таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — подчеркнул президент Украины.

В то же время Зеленский в своей речи отметил «всех наших друзей в мире, которые за эту неделю помогли, предоставили нам новые пакеты поддержки, приняли новые решения ради украинской силы». В частности, он выразил благодарность за помощь США, Дании, Греции и Германии. Он также отметил лидерство Франции в вопросе поддержки Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает, что Париж может провести наземные операции на территории Украины, чтобы противостоять российским войскам. При этом политик подчеркнул, что не хотел бы такого развития событий и не намерен это инициировать.

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      Марина Совина
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