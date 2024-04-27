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01:53, 27 апреля 2024Россия

Разъяренные криптоинвесторы собрались у офиса биржи в «Москва-Сити»

Клиенты криптобиржи Beribit собрались у офиса компании в башне «Федерация»

Фото: City News Moskva / Global Look Press

Клиенты криптобиржи Beribit требуют вернуть вложенные ими деньги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам инвесторов, всего у них заморозили активы на 400 миллионов рублей. Разъяренные клиенты начали собираться возле офиса биржи в башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити» с утра 26 апреля.

Сначала сотрудники офиса Beribit попытались скрыться через черный ход, однако им не дали уйти. После этого они пообещали отдать половину суммы сразу, а оставшуюся часть вернуть в течение 15 дней.

В конце марта сообщалось об обысках во всех криптобиржах в «Москва-Сити» в рамках делу о теракте «Крокус Сити Холл». Следственный комитет России заявил о крупных денежных суммах в виде криптовалюты, которые поступили исполнителям теракта из-за рубежа.

После обыска в офисе Beribit стражи порядка увезли несколько сотрудников биржи. Также в результате следственных действий была изъята техника и оборудование.

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      Евгений Силаев
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