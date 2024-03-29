Сотрудников криптобиржи в «Москва-Сити» забрали силовики после обысков

Силовики увели сотрудников криптобиржи в «Москва-Сити» после обысков

Начало событий в новости Силовики изъяли технику из офиса криптобиржи Beribit в «Москва-Сити»

Сотрудники правоохранительных органов увели несколько сотрудников криптобиржи, расположенной в «Москва-Сити», после проведения обысков в офисе компании. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, силовики забрали людей с 52-го этажа башни «Федерация». Там располагается офис Beribit. Также в результате следственных действий была изъята техника и оборудование.

Ранее сообщалось об обысках во всех криптобиржах в «Москва-Сити» в рамках делу о теракте «Крокус Сити Холл». Следственный комитет России заявил о крупных денежных суммах в виде криптовалюты, которые поступили исполнителям теракта из-за рубежа.