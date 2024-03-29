Силовики изъяли технику из офиса криптобиржи Beribit в Москва-Сити

Правоохранители изъяли технику из офиса криптобиржи Beribit в Москва-Сити

Правоохранители завершили обыски в офисе криптобиржи Beribit в Москва-Сити. Об этом сообщает ТАСС

В результате следственных действий силовики изъяли технику и оборудование, которые принадлежат Beribit.

Ранее сообщалось, что оперативные мероприятия проходили в башне «Федерация» на 52-м этаже. По предварительным данным, визит силовиков связан с финансированием из других стран террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Следственный комитет (СК) России заявил о крупных денежных суммах в виде криптовалюты, которые поступили исполнителям теракта.