Силовики пришли с обысками в офисы криптобиржи в Москва-Сити

Силовики обыскивают офисы криптобиржи в Москва-Сити по делу о теракте

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис криптобиржи, расположенной в Москва-Сити. Об этом сообщает Telegram-канал Shot и публикует видео с места событий.

На кадрах видно, как спецназ выламывает дверь. В коридорах видны силовики.

Оперативные мероприятия проходят в башне «Федерация» на 52 этаже. По предварительным данным, визит силовиков может быть связан с финансированием из-за рубежа террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

Следственный комитет (СК) России заявил о крупных денежных суммах, которые поступили исполнителям теракта в виде криптовалюты из Украины. По делу о теракте в «Крокус Сити Холл» арестованы восемь человек.