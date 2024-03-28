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17:56, 28 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о поступлении крупных сумм на счета атаковавших «Крокус»

СК РФ: на счета атаковавших «Крокус» поступили крупные суммы денег из Украины
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Крупные денежные суммы поступили на счета атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщает в четверг, 28 марта, Следственный комитет (СК) России.

«В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, эти деньги были использованы в том числе при подготовке теракта.

Кроме того, следователи получили доказательства связи террористов с украинскими националистами. Это подтверждают как сами задержанные, так и информация на изъятых у них технических устройствах, и финансовые операции.

В этот же день Росфинмониторинг внес четверых фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в список террористов и экстремистов.

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      Анастасия Алимпиева
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