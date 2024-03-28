Стало известно о поступлении крупных сумм на счета атаковавших «Крокус»
Крупные денежные суммы поступили на счета атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщает в четверг, 28 марта, Следственный комитет (СК) России.
«В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Как стало известно, эти деньги были использованы в том числе при подготовке теракта.
Кроме того, следователи получили доказательства связи террористов с украинскими националистами. Это подтверждают как сами задержанные, так и информация на изъятых у них технических устройствах, и финансовые операции.
В этот же день Росфинмониторинг внес четверых фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в список террористов и экстремистов.