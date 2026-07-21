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11:29, 21 июля 2026Забота о себе

Россиян призвали отказаться от заказа некоторых продуктов с помощью доставки летом

Химик Дорохов призвал не заказывать ряд продуктов с помощью доставки летом
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pau Buera / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты летом быстрее портятся, в связи с этим россиян призвали отказаться от их заказа с помощью доставки в это время года. Соответствующие рекомендации дал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Его слова приводит RT.

Специалист сообщил, что при температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия бактерии начинают активно размножаться уже в течение первого часа. Наибольшую опасность представляют сальмонеллы, листерии, стафилококки. «Некоторые микроорганизмы при этом успевают вырабатывать токсины, способные вызвать пищевое отравление даже в том случае, если самих бактерий впоследствии станет меньше», — пояснил химик.

Дорохов уточнил, что используемые курьерами термосумки не заменяют холодильник. Он добавил, что если нагретые таким способом продукты вновь поместить в холодильник, это не уничтожит появившиеся бактерии и токсины.

Если доставка скоропортящегося заказа занимает более часа, особенно в жаркую погоду, температура внутри упаковки постепенно повышается до значений, благоприятных для активного размножения микроорганизмов

Андрей Дороховкандидат химических наук

Наиболее скоропортящимися он назвал продукты с высоким содержанием белка и влаги, такие как суши и роллы, блюда из сырой рыбы и морепродуктов, охлажденное мясо и птица, изделия из мясного фарша, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, а также салаты с майонезом и готовые блюда с яйцами. Гораздо лучше доставку в жару, по словам специалиста, переносят хлебобулочные изделия без крема, сухая выпечка, цельные фрукты, орехи, твердые сыры, шоколад, печенье, а также продукты в герметичной заводской упаковке.

Ранее терапевт Алина Азизова объяснила, почему нельзя есть еду, которая начала плесневеть. Главной опасностью плесени врач назвала то, что некоторые ее виды вырабатывают микотоксины — ядовитые вещества, не имеющие вкуса и запаха и при этом устойчивые к нагреванию, а потому способные сохраняться в продуктах даже после термической обработки.

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